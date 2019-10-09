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موقف بطولي لموظف بالنقل.. أنقذ مواطنًا من الغرق والعامودي يكرمه
متابعات الخليج 365 - الرياض
كرّم وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بمكتبه في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، الموظف في الإدارة العامة للوزارة بفرع منطقة جازان الأستاذ محمود بن ناجع المالكي.
يأتي ذلك نظير موقفه البطولي بإنقاذ إحدى السيارات المحتجزة من السيول الواقعة الشهر الماضي بوادي عثوان في منطقة جازان قبل أن تجرفها السيول.
وثمّن الوزير تفاني المالكي وإخلاصه في عمله، مقدمًا شكره الجزيل، ومؤكدًا أن الوزارة تفخر بكوادرها وما يقومون به من مجهودات في سبيل خدمة متابعات الخليج 365 والمقيم على أرض هذا الوطن.
تم ذلك بحضور نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس مبارك المطوع.
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