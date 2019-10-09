محافظ محايل يكرم محرر صحيفة “المواطن” أحمد الشهري

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2019-10-09 محافظ محايل يكرم محرر صحيفة “متابعات الخليج 365” أحمد الشهري متابعات الخليج 365 - محايل Advertisements قدم محافظ محايل المكلف، علي إبراهيم الفلقي، شهادة شكر وتقدير لمحرر صحيفة “متابعات الخليج 365” بتهامة أحمد الشهري؛ لجهوده الإعلامية في إبراز فعاليات ونشاطات المحافظة المختلفة. بدوره شكر أحمد الشهري محافظ محايل على هذا التكريم، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.







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