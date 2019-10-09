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محمد بن مسعود - الدمام - استأنف الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأربعاء تدريباته بعد الراحة التي منحها المدرب للاعبين، والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات.
وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية متنوعة بدأها بالجري حول الملعب، ركز خلالها المدرب على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات بالحواجز وعدد من الأجهزة، وطبق فيتوريا عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة كروية على منتصف الملعب.
من جهة أخرى وقعت إدارة نادي النصر مساء اليوم عقد شراكة مع شركة نقي للمياه لتصبح بذلك المياه الرسمية لنادي النصر وستحصل شركة نقي للمياه بموجب هذا العقد على عددٍ من المزايا والحقوق الإعلانية، كما سيظهر شعار نقي للمياه على "شورت الفريق الأول" .
وبموجب هذه الشراكة ستطلق نقي للمياه "مياه قطرة النصر" والتي سيتم طرحها بتصميم خاص للنادي في الأسواق خلال الأيام القادمة.الرياض النصر فيتوريا
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 11:46 PM
استأنف الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأربعاء تدريباته بعد الراحة التي منحها المدرب للاعبين، والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات.
وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية متنوعة بدأها بالجري حول الملعب، ركز خلالها المدرب على الجوانب اللياقية من خلال تدريبات بالحواجز وعدد من الأجهزة، وطبق فيتوريا عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة كروية على منتصف الملعب.
من جهة أخرى وقعت إدارة نادي النصر مساء اليوم عقد شراكة مع شركة نقي للمياه لتصبح بذلك المياه الرسمية لنادي النصر وستحصل شركة نقي للمياه بموجب هذا العقد على عددٍ من المزايا والحقوق الإعلانية، كما سيظهر شعار نقي للمياه على "شورت الفريق الأول" .
وبموجب هذه الشراكة ستطلق نقي للمياه "مياه قطرة النصر" والتي سيتم طرحها بتصميم خاص للنادي في الأسواق خلال الأيام القادمة.
، النصر يستأنف تدريباته بعد الراحة .. وإدارة النادي توقع عقد شراكة ،
المصدر : الخليج 365
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