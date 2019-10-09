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نجحت "صحة عسير" في تفعيل مبادرة نوعية داخل المرافق الصحية بالمستشفيات المرجعية تمثلت في تقليص قوائم الانتظار في إجراء العمليات الجراحية، وذلك عن طريق عمل توأمة مع مستشفى عسير المركزي ومستشفى أحد رفيدة ومستشفى خميس مشيط ومستشفى أبها للولادة والأطفال، إضافة إلى تقليص قوائم انتظار مواعيد المرضى بالعيادات الخارجية بمدة لا تتجاوز 21 يوماً.
كما عملت "صحة عسير" على توسعة قسم حديثي الولادة بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال إلى 59 سريراً بدلاً من 30 سريراً ورفع السعة السريرية بقسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال من 16 سريراً إلى 25 سريراً.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 11:20 PM
قامت بتوسعة قسم حديثي الولادة بمستشفى خميس مشيط إلى 59 سريراً
نجحت "صحة عسير" في تفعيل مبادرة نوعية داخل المرافق الصحية بالمستشفيات المرجعية تمثلت في تقليص قوائم الانتظار في إجراء العمليات الجراحية، وذلك عن طريق عمل توأمة مع مستشفى عسير المركزي ومستشفى أحد رفيدة ومستشفى خميس مشيط ومستشفى أبها للولادة والأطفال، إضافة إلى تقليص قوائم انتظار مواعيد المرضى بالعيادات الخارجية بمدة لا تتجاوز 21 يوماً.
كما عملت "صحة عسير" على توسعة قسم حديثي الولادة بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال إلى 59 سريراً بدلاً من 30 سريراً ورفع السعة السريرية بقسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال من 16 سريراً إلى 25 سريراً.
، "صحة عسير" تنجح في تقليص قوائم الانتظار بالمستشفيات المرجعية ،
المصدر : الخليج 365
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