“غداً “صرف الدفعة أل 23 من برنامج حساب المواطن من خلال الدخول على رابط حساب المواطن...

متابعينا عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام الذي يتصدر عملية البحث داخل المملكة، وهو صرف الدفعة 22 من حساب المواطن ونحن متابعينا سنقدم لكم من خلال هذا المقال رابط الدخول والاستعلام عن الدعم لشهر سبتمبر، وكافة التفاصيل التي تبحثون عنها.

حساب المواطن هو برنامج للحماية الاجتماعية، يستفيد منه أصحاب الدخول المنخفضة، و غداً سوف يتم صرف الدفعة أل 23 من دعم حساب المواطن.

رابط الدخول للاستعلام عن ألدفعة 23 من حساب المواطن

يعلن الموقع الرسمي لحساب المواطن غداً إيداع الدفعة أل 23 من برنامج حساب المواطن، ويمكن للمستفيدين من البرنامج الدخول من خلال الرابط المذكور أعلاة، للاستعلام عن المبالغ المنصرفة، لهم وأيضاً مازال التسجيل مستمر للدورة أل 24، حتى موعد الصرف غداً 10 من أكتوبر 2019 .

مستوى الدخول التي تستحق الاستفادة من برنامج حساب المواطن

أصحاب الدخول من صفر إلي 8699 ريال. أصحاب الدخول من 8700 ريال حتى 11999 ريال. أصحاب الدخول من 12000 ريال حتى 15299 ريال . أصحاب الدخل من 13500 حتى 20159 ريال.

شروط التسجيل والأهلية في البرنامج