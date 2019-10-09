بالفيديو: الكشف عن تفاصيل الحادث المروري المتداول للفتيات بالرياض

كشفت مصادر مطلعة أن الحادث المروري الذي تم تداول مقطع فيديو له، ويبين اصطدام مركبة تستقلها امرأتان بمركبة أخرى، وقع مساء أمس الثلاثاء في حي السليمانية بالرياض.
وأكدت المصادر أنه ولله الحمد لم تسجل إصابات تذكر في الحادث، واقتصرت الأضرار على تلفيات في المركبات، مبينة أن الجهات المرورية باشرت الحادث وشرعت في استكمال إجراءاته. وكان مقطع فيديو قد أظهر تصادم المركبتين في أحد التقاطعات داخل حي سكني، حيث أظهر الفيديو نزول الامرأتين من المركبة قبل توقفها بعد الاصطدام.
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