نجت مجموعة من طالبات ابتدائية الواصلي بمركز وادي جازان، من كارثة كادت أن تتسبّب في خسائر بشرية فادحة.
وتبيّن التفاصيل وفقًا لـ “سبق” أن هطول الأمطار الغزيرة على جازان تسبب في قطع أحد الكيابل الكهربائية الهوائية، وأثناء مرور إحدى الحافلات المدرسية من قرية الواصلي علق سقف الحافلة في الكيبل؛ مما كاد أن يتسبب في حدوث كارثة للطالبات. وعلى الفور باشر الأهالي الحادثة، وأخلوا الحافلة من الطالبات قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: نجاة طالبات بعد أن علقت حافلتهن المدرسية في كيبل كهربائي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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