شاهد: ​”العامودي” يكرّم موظفاً في وزارة النقل أنقذ مواطناً من السيول في جازان

كرم وزير النقل نبيل العامودي، بمكتبه في مقر الوزارة اليوم الأربعاء، أحد موظفي الإدارة العامة للوزارة بفرع منطقة جازان، محمود المالكي، وذلك نظير موقفه البطولي بإنقاذ مواطن احتجزته السيول داخل سيارته.

وثمّن العامودي إخلاص وتفاني المالكي في عمله، مقدمًا شكره الجزيل، ومؤكدًا أن الوزارة تفخر بكوادرها وما يقومون به من مجهودات. يُذكر أن المواطن محمود المالكي أنقذ أحد المحتجزين في السيول التي شهدها وادي عثوان في منطقة جازان.