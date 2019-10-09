عاجل اليمن : السعودية تباغت طهران بأول عملية عسكرية ضخمة وتوقعات بمسح ايران من الخارطة بعد هذه الضربة القاضية(تفاصيل )

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تباغت طهران بأول عملية عسكرية ضخمة وتوقعات بمسح ايران من الخارطة بعد هذه الضربة القاضية(تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار استعداداتها العسكرية لعملية ضخمة محتملة ضد إيران.. تواصل القوات البحرية الملكية السعودية تنفيذ مناورات التمرين البحري المختلط (جسر - 20) والمسنود (أمواج -4) المتزامنين الذي بدأ الأحد الماضي في مياه الخليج العربي.

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وتهدف المناورات التي تشارك فيها القوات الجوية والدفاع الجوي السعودي وكذا سلاح البحرية الملكي البحريني، إلى التصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة.

ونفذت القوات المشاركة عددًا من التمارين شملت تدريبات ثنائية لمشاة البحرية تركزت على السيطرة على نقاط التفتيش واقتحام المناطق المبنية والقتال فيها وحماية القوافل وطرق فرض الطوق الأمني.

كما نفذت تدريبات ثنائية للقوات الخاصة تركزت على التدريب على استطلاع الشواطئ واقتحام أهداف ساحلية وتطهير منصة نفط بحري من مجموعة معادية.



وقامت وحدات من القوات المشاركة بتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والبحث والإنقاذ والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء.

وكان مسؤولون سعوديون أكدوا قدرة بلادهم على مسح طهران من الخارطة، في حال اندلعت الحرب العسكرية ولم يتبق إلا الخيار العسكري لوقف الاعتداءات الإيرانية.