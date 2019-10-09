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. في ظل التطور التقني المتسارع و في ظل تلك الثورة الهائلة اجتمعت صروح التقنية تحت سقف معرض جايتكس بمدينة دبي لعرض آخر مستجدات التقنية و المنتجات التي بلا شك ستغير المستقبل البشري و تساعد في نهضته ، حيث يستعرض المهندس أحمد الفنيس في تقرير مصور أهم ما تم رصده في معرض جايتكس بالفيديو التالي





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كانت هذه تفاصيل خبر تغطية مع @AhmadFnais لأبرز منتجات وخدمات معرض #جايتكس_2019 #GITEX لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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