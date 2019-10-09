حفظ تاريخ الحرمين الشريفين باستثمار التقانات الحديثة

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع دارة الملك عبدالعزيز اجتماعا لتكوين فريق عمل لإبراز الجهود والعمل الدائم ما بين الرئاسة العامة ودارة الملك عبدالعزيز.

وترأس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، فريق عمل الرئاسة العامة، إضافة إلى وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والعلمية الدكتور ناصر الزهراني، وعدد من منسوبي الرئاسة، كما ترأس المستشار في الديوان الملكي، أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد السماري فريق عمل الدارة.

وأعلن السديس عن اتفاقيات ستوقع بين الطرفين للعناية بمكتبات الحرمين الشريفين والمخطوطات والدروس العلمية وغيرها من المقتنيات والبرامج التي تخص الحرمين الشريفين، وقال «وقعنا اتفاقية مع الدارة لترميم مخطوطات مكتبة الحرم المكي، والآن لدينا توجه للعناية بمكتبة المسجد النبوي ومخطوطاتها، فمكتبتا الحرمين تضمان كنوزا عظيمة، وسيكون بيننا وبين الدارة اتفاقية للعناية بكل ما يحفظ تاريخ الحرمين الشريفين على الأسس العلمية والتاريخية، والحفاظ على تاريخها فنحن أمة لها تاريخ وبجانب هذا التاريخ نحن أيضا أمام رؤية المملكة (2030)، والعناية بالنظرة المستقبلية واستثمار تقانات العصر واللغات والإعلام الجديد، في نشر تاريخنا وثقافتنا أمام العالم».