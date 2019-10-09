السعودية اليوم / محافظ طريب يتفقد مركز الخنقه



ظهران الجنوب 10 صفر 1441 هـ الموافق 09أكتوبر 2019 م واس

تفقد محافظ طريب محمد بن سعيد بن عامر يرافقه رئيس البلدية غرم بن عبدالله الأحمري اليوم مركز الخنقة ووقف على الخدمات البلدية والمشروعات الجاري تنفيذها ومن ضمنها مشروع مبادرة أنسنة المدن"صيانة الحديقة العامة بمخطط الخنقة "ومشروع مبادرة المباني والمرافق "إنشاء مبنى خدمات البلدية بالخنقة"، في حين التقى المحافظ بالأهالي واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

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22:20ت م

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