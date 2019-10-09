السعودية اليوم / بلدية الريث تنفّذ عددًا من المشروعات التطويرية بمركز وادي عمود



الريث 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة الريث التابعة لأمانة منطقة جازان العديد من المشروعات الخدمية بمركز وادي عمود التي تسهم في تطويرالخدمات وتحسينها للمواطن والمقيم .

وأوضح رئيس البلدية مفرح بن شريف الفيفي أن المشروعات الخدمية التي نفذتها البلدية شملت ازدواجية وسفلتة المداخل وإنارتها وتنفيذ ملعب رياضي وأرصفة وإنارة ديكورية.

// انتهى //

22:19ت م

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