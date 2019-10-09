السعودية اليوم / القحطاني يشكر القيادة على ترقيته لـ (مستشار إداري) في النيابة العامة بالمرتبة الرابعة عشر



الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

رفع مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة العامة منصور بن سعيد القحطاني خالص الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر القحطاني عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز يدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

وقدم شكره وتقديره لمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على ثقته ودعمه وتوجيهاته الدائمة, سائلاً الله سبحانه أن يكون عند حسن ظن الجميع، للقيام بواجبه تجاه القيادة الرشيدة والمجتمع، وأن يوفقه العلي القدير لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن.

// انتهى //

21:37ت م

0259



الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسرفع مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة العامة منصور بن سعيد القحطاني خالص الشكر وبالغ الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة (مستشاراً إدارياً) بالنيابة العامة.وعبر القحطاني عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: إن هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز يدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.وقدم شكره وتقديره لمعالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على ثقته ودعمه وتوجيهاته الدائمة, سائلاً الله سبحانه أن يكون عند حسن ظن الجميع، للقيام بواجبه تجاه القيادة الرشيدة والمجتمع، وأن يوفقه العلي القدير لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، وأن تكون هذه الترقية حافزاً لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن.// انتهى //21:37ت م0259

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