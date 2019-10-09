

جيزان ١٠ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٩ أكتوبر ٢٠١٩م. واس

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان وضاحية الملك عبدالله ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات صبيا و بيش والدرب وأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والريث والداير بني مالك والعيدابي وهروب وفيفا وضمد ومراكز الفطيحة والحقو وبلغازي ووادي جازان والشقيري وقوز الجعافرة والعالية والخلاوية والنجوع ومسلية والحكامية والظبية وقرى الساحل والطمحة وخبت السيد وقرى المخلاف وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

20:51ت م

0249





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.