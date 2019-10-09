السعودية اليوم / نائب رئيس الوزراء الإماراتي يلتقي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني



دبي 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، اليوم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس مثنى غرايبة وذلك على هامش معرض جيتكس في دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية وسُبل تدعيم التعاون القائم بين البلدين.

// انتهى //

19:58ت م

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