السعودية اليوم / الجيش الجزائر يلقي القبض على عشرة عناصر دعْم للجماعات الإرهابية



تونس 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

ألقى الجيش الجزائري القبض على 10 أشخاص بشبهة دعم الجماعات الإرهابية المسلحة المتنقلة في مناطق خنشلة وسط شرق الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائيرية اليوم, أن حرس السواحل أوقف محاولة هجرة غير شرعية لخمسة أشخاص على متن قارب تقليدي الصنع انطلاقًا من شاطئ الغزوات شمال غرب البلاد فيما تم توقيف 13 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين أمناس جنوب البلاد.

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19:57ت م

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