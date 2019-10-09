السعودية | االمملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن االمملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:26 مساءً, 9 أكتوبر 2019 م المناطق - واس أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.

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