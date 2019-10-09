بادرة طيبة.. الهلال يكرم نجمه الراحل عبدالله الشريدة

قرر مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل التنازل عن حصة الفريق من دخل مباراته المقبلة أمام ضمك لصالح أسرة عبدالله الشريدة، لاعب الفريق السابق، والذي توفي الإثنين.

وتعرض الشارع الرياضي السعودي لصدمة قوية بعد وفاة لاعب ناديي القادسية والهلال والمنتخب السعودي الأسبق عبدالله الشريدة إثر أزمة قلبية مفاجئة عقب خروجه من صلاة مغرب الإثنين وصعوده إلى سيارته بمسقط رأسه مدينة الدمام.

Advertisements

وحث النادي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" الجماهير على التفاعل مع هذه الخطوة تكريماً لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي، الذين ساهموا في تحقيق ما يزيد على 20 بطولة أثناء تمثيله للهلال.

ويلتقي الهلال بفريق ضمك يوم 18 من الشهر الجاري في الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد أربع نقاط.