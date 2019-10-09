صور.. انطلاق أكبر بطولة ألعاب إلكترونية بجامعة الملك خالد

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

انطلقت بطولة الألعاب الإلكترونية، مساء اليوم الأربعاء، بجامعة الملك خالد بقريقر، ممثلة في نادي الألعاب الإلكترونية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بطولة bechampions، حيث تعد هذه البطولة أكبر بطولة ألعاب إلكترونية تشهدها منطقة عسير، وتستمر لمدة 4 أيام.

Advertisements

وشملت البطولة العديد من المنافسات، كان من أبرزها فيفا 19 وتيكن وأوفر واتش، إضافة إلى لعبة الجوال الشهيرة ببجي وغيرها من الألعاب، وخلال فترة إقامة البطولة سيكون هنالك العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة لها.