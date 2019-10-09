صور.. هطول أمطار غزيرة على محايل والمدني يحذر

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

هطلت- اليوم- أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل عسير، شملت قرى ترقش ومحصن وآل فاهمة، جعلها الله سقيا رحمة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.