فعاليات متعددة بمعرض الصقور والصيد بمشاركة أكثر من 20 دولة و350 عارضًا

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

استكمل نادي الصقور السعودي كافة التجهيزات والاستعدادات لافتتاح معرض الصقور والصيد، الذي تنطلق فعالياته في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة خمسة أيام، يستقبل خلالها الزوار من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

ويهدف المعرض إلى تعزيز ثقافة المحافظة على الصقور وهواية الصيد لدى الأجيال، وذلك من خلال منصة متكاملة يلتقي خلالها الخبراء والعارضون، وهواة رياضة الصيد من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج والعالم، الأمر الذي يسهم في إثراء التجارب وتبادل المعلومات، ويمكِّن جيل الشباب من تطبيق أفضل النماذج في فنون الصيد وكيفية تربية الصقور والمحافظة عليها، إلى جانب هدف النادي في إتاحة الفرص التسويقية للمشاركين وتمكينهم من الترويج لمنتجاتهم داخل المملكة وخارجها.

Advertisements

ويشتمل المعرض في نسخته الثانية على فعاليات متعددة، طابعها التنوع والشمول، مقارنة بدورته الأولى في العام الماضي، إذ يغلب على المعرض هذا العام طابع التوسع في الفعاليات وتميزها.

وتشارك هذا العام أكثر من 20 دولة في المعرض، مما تطلب زيادة المساحة التي أقيم عليها المعرض بنسبة كبيرة، وبينما كانت مساحته في الدورة السابقة 15 ألف متر مربع، تقام فعالياته هذا العام على مساحة قدرها 36 ألف متر مربع، ويشارك في هذا العام 350 عارضًا، بينما كان هناك 250 عارضًا مشاركًا في نسخة المعرض الأولى.

أما بالنسبة للأقسام وعدد الزوار، فإن المعرض يحتوي هذا العام على 30 قسمًا متخصصًا، بينما كان عدد أقسام المعرض في نسخته الأولى 26 قسمًا.