فيديو.. التوأم السيامي الليبي يصل مستشفى الملك عبدالله التخصصي

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد”، اليوم الأربعاء، إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.

وأوضح مركز التواصل الحكومي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التوأم تلقى الفحوصات الأولية، و”الأمل كبير جدًّا” بإذن الله، لدى الفريق الطبي بقيادة د. عبدالله الربيعة.

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وكان التوأم السيامي الليبي قد وصل مساء الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ونُقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وأشار البشير الجويني والد التوأم السيامي الليبي ”أحمد ومحمد” إلى أن معاناته مع ولديه بدأت منذ ولادتهما في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلاده، وقال: “لم تكن ولادة الطفلين سهلة، لقد تمت في ظروف صعبة خاصة حين أخبرني الأطباء أن الطفلين قد يولدان متشوّهَين أو ميّتَين، ولكن العناية الإلهية كتبت لهما النجاة”.

وتابع: “خرج الطفلان إلى الحياة ملتصقين وأُبلغت أن تكلفة فصلهما تصل إلى 500 ألف دينار ليبي، أي ما يعادل مليون و320 ألف ريال سعودي؛ فانهرت

وأضاف: “بحثت كثيرًا في عدد من الدول والمنظمات الإنسانية الطبية التي قد تساعدني في إجراء العملية وباءت كل محاولاتي بالفشل، حتى جاء الفرج من المملكة العربية السعودية، وبعدها تمت إجراءات التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة الذي تواصل معي لحظة بلحظة”.

وقدم والد التوأم خالص شكره وامتنانه لقيادة المملكة لما وجده وعائلته من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بدءًا من سفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس التي أكرمتهم واستضافتهم بقرطاج، ومرورًا بمطار جدة الدولي والاستقبال الرائع لهم، حتى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.







