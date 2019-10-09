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وفاتان وإصابتان في حادث تصادم مروع بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، في الساعة 2:40 من فجر اليوم الأربعاء، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في إشارة الحسينية وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية، بقيادة القائد الميداني عبدالله جرادي
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، في بيان اليوم الأربعاء: إنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود حالتي وفاة وإصابتين خطرتين، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهما إلى مستشفى النور التخصصي.
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