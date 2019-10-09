فيديو مؤثر لطفلة عُثر عيها أمام منزل بالرياض

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام، مقطع فيديو لطفلة رضيعة عُثر عليها أمام منزل في الرياض، بعد أن تسلّمتها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

Advertisements

وكان مواطن قد عثر على الطفلة أمام منزله في الرياض بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، وباشرت الجهات المختصة الحالة، وتم تسلميها رسميًّا إلى الجمعية لإيوائها.

وكان مقطع فيديو متداول وثق عثور متابعات الخليج 365 على الطفلة وهي ملقاة على الأرض أمام أحد المنازل في الرياض والبراءة تعلو وجهها، فيما أوضحت الجمعية في بيان لها، أنها تتابع الموضوع منذ ذلك الحين.