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2019-10-09 عطل عام في سناب شات وخبير تقني يوجه نصيحة للجميع متابعات الخليج 365 - الرياض تفاجأ مستخدمو تطبيق سناب شات بتعطل التطبيق، مساء اليوم الأربعاء؛ مما تسبب في حالة من الارتباك للمستخدمين. Advertisements ونصح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد المستخدمين بعدم تسجيل الخروج والانتظار حتى انتهاء حل المشكلة. وقال الرشيد في تغريدة عبر “تويتر”: “عطل عام في سناب شات (لا تسجل خروج من حسابك) وانتظر لما تنحل المشكلة، كالعادة”.







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