الان تتابع مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم بمكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365 - حجب العصبمي
لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون في حادث تصادم في إشارة الحسينية بمكة.
وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٢:٤٠ من فجر الأربعاء بلاغا من العمليات الموحدة بوجود حادث تصادم في إشارة الحسينية، وإصابة عدد من الأشخاص.
وتوجهت 3 فرق إسعافية بقيادة عبدالله جرادي، وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود حالتي وفاة وإصابتين، تم تقديم الخدمة الإسعافية لهما، ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي.
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