توقعات طقس الغد.. استمرار فرصة هطول الأمطار على هذه المناطق بالمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة 11/ 2/ 1441 الموافق 10/ 10/ 2019، قائلة إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من الجوف، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الشرقية، المرتفعات الجنوبية الغربية.