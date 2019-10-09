إنجاز متقدم لمؤشرات برامج تحقيق رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماع عقده أمس الأول في قصر اليمامة بالرياض على العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس في شأن التقرير الدوري ربع السنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتناول التقرير تقدم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج.

كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي قدمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك سوسايتي جنرال)، وتضمن العرض التوقعات طويلة وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسة وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.