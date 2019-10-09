غرق قارب يودي بحياة 38 نيجيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لقي 38 شخصا حتفهم إثر غرق قارب في شرق وسط نيجيريا. ووصف الرئيس محمدو بوهاري الحادث بأنه «مأساة صادمة».
وذكر المسؤول المحلي، باباه عبدو بادارا أن شخصين فقط من الركاب وعددهم 40 شخصا نجوا من الحادث الذي وقع في نهر «كيرفي» بولاية بوشي يوم الاثنين.
وأضاف أن مجموعة من الأشخاص حاولت عبور النهر على متن قارب قديم، على الرغم من حقيقة أنه كان يعج بالمياه بسبب سقوط أمطار غزيرة.
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