جودإناف هو الفائز الأكبر سنا بجائزة نوبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم أمس فوز الأمريكي المولود في ألمانيا جون بي جودإناف، والبريطاني ستانلي ويتينجهام، والياباني أكيرا يوشينو، بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019، لتطويرهم بطاريات الليثيوم-أيون القابلة للشحن، مؤكدة أن جودإناف هو «الفائز الأكبر سنا بالجائزة على الإطلاق».
وأوضح الأمين العام الدائم للأكاديمية جوران هانسون أن جودإناف يكبر الفائز بجائزة نوبل للفيزياء للعام الماضي آرثر أشكين «ببضعة أشهر». وأكمل جودإناف عامه الـ77 في يوليو الماضي.
وقال هانسون إن الأكاديمية لم تتمكن من التواصل مع جودإناف قبل إعلان الجائزة، ولا تعرف ما إذا كان سيحضر مراسم تسليم الجائزة.
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