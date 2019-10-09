ارتفاع الوظائف الدائمة في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ فيسبادن
ارتفعت الوظائف الدائمة في ألمانيا بفضل الرواج الذي تشهده سوق العمل هناك منذ سنوات.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن أمس أنه للمرة الأولى منذ 15 سنة كانت أكثر من 70% من القوى العاملة «الأساسية» لديها وظيفة ثابتة في 2018، حيث دفعت الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، وعملت 21 ساعة على الأقل في الأسبوع في وظيفة غير محددة المدة.
وعرف المكتب الموظفين الأساسيين على أنهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، وليسوا في برامج تدريب أو أعمال تطوعية.
وكان أدنى مستوى للوظائف الدائمة 2007، حيث بلغت نسبتها 65.4%.
وتراجعت حصة من يشغلون وظائف موقتة أو وظائف محدودة الأجر من 22.6% في 2017، إلى 20.1% العام الماضي، وكذلك الذين يصفون أنفسهم بأنهم يعملون لحسابهم الخاص من 11% إلى 9.3%.
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