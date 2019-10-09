فولاند يستعد لتجديد عقده مع ليفركوزن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ليفركوزن

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن مهاجم باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم كيفن فولاند (27 عاما) يقترب من تجديد عقده مع ناديه.

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وفال المدير الرياضي لباير ليفركوزن رودي فولر «الشيء المؤكد هو أننا عازمون على الإبقاء على اللاعبين الذين يؤدون هنا».

من جانبه ألمح فولاند إلى استعداده لتجديد عقده الممتد حتى 2021، وقال «إن هذه الخطوة من جانب باير إيجابية ولا تزال لدي أهداف مع الفريق نسعى لتحقيقها».

وكان فولاند انتقل قبل 3 أعوام من هوفنهايم إلى باير ليفركوزن مقابل نحو 20 مليون يورو.