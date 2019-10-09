تاه يلحق بقائمة الغائبين عن المانشافت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دورتموند
أكد المنتخب الألماني لكرة القدم أمس انضمام المدافع جوناثان تاه لقائمة الغائبين عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام منتخب إستونيا الأحد المقبل، وذلك بسبب إصابته بالإنفلونزا.
واستبعد تاه لاعب قلب دفاع باير ليفركوزن بالفعل من قائمة المانشافت للمباراة الودية أمام نظيره الأرجنتيني أمس بمدينة دورتموند الألمانية.
ويعد تاه اللاعب رقم 13 الذي يستبعد من قائمة المنتخب الألماني لمواجهة الأرجنتين بسبب الإصابات أو الوعكات الصحية.
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