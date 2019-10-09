النشيد الصيني يعرض هونج كونج للعقوبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس غرامة مالية قيمتها 15 ألف دولار على اتحاد الكرة في هونج كونج بسبب احتجاجات جماهير منتخبها خلال عزف السلام الوطني الصيني قبيل مباراة هونج كونج وإيران التي أقيمت في سبتمبر الماضي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتخضع هونج كونج للسيادة الصينية، لكن لديها منتخبها الوطني، وقد شهدت احتجاجات استمرت لأسابيع، ضد الحكم الصيني.

وذكر الفيفا في بيان أنه فرض العقوبة على هونج كونج طبقا للوائح الخاصة بالنظام والأمن في المباريات، وذلك بتهمة التشويش على نشيد وطني واستخدام أشياء لتوجيه رسالة لا تتناسب مع الفعاليات الرياضية.