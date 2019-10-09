حرمان لاعبي لايبزج من السفر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منع نادي لايبزج الألماني لكرة القدم لاعبيه من السفر في رحلات طيران خلال أيام الإجازة التي تسبق مباريات الفريق في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال مدير الكرة بالنادي ماركوس كرويشه في تصريحات لمجلة شبورت بيلد «لا نحب أن يسافر اللاعبون عبر رحلات طيران إلى مختلف أنحاء أوروبا في أيام الراحة خلال الأسابيع التي تتضمن التدريبات الاعتيادية، نجعل اللاعبين يدركون أن أيام الراحة هي مخصصة للراحة وليست للتسوق في باريس أو في نيويورك».

وتصدر لايبزج جدول الدوري الألماني (بوندسليجا) خلال الموسم الحالي تحت قيادة مديره الفني جوليان ناجلزمان، لكنه خسر موقعه في الصدارة بعد هزيمة مفاجئة على ملعبه أمام شالكه وتعادل مع باير ليفركوزن، وقد تراجع إلى المركز الرابع مع نهاية أول سبع مراحل من المسابقة.