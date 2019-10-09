اعتماد مجلس إدارة الروضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي الروضة بمحافظة الأحساء لمدة 4 سنوات. وجاء تشكيل مجلس الإدارة برئاسة خالد بن إبراهيم الخنيفر، وعضوية كل من حمد بن سعد الشهاب، وخالد بن علي السلطان، وفهد بن سعد الخماس، وخالد بن محمد الحجرف.



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