إعفاء السائقين من رسوم المشاركة برالي القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أصدر رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان قرارا بتقديم تسهيلات مالية للسائقين المشاركين في رالي القصيم، والذي يشكل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2019.

Advertisements

ويتمثل القرار في إعفاء السائقين من رسوم التسجيل (6 آلاف ريال)، مع منحهم رسوم نقل من وإلى القصيم بحد أقصى 4 آلاف ريال، إضافة إلى إعفائهم من تكاليف إيجار أجهزة الملاحة.

وينطلق الرالي - الذي يقام في نسخته الأولى - في 17 أكتوبر الحالي ويستمر لمدة يومين، حيث تنطلق المرحلة الاستعراضية من وهطان جنوب بريدة بمسافة 3.5 كيلومترات، فيما تبدأ المرحلة الخاصة الأولى من أم سدرة بمسافة 170 كيلومترا. أما المرحلة الخاصة الثانية فستنطلق من الشماسية بمسافة 200 كيلومتر.

وأكد الأمير خالد بن سلطان أن إقرار التسهيلات المالية للمشاركين يأتي في سبيل حرص الاتحاد السعودي على تقديم كامل الخدمات للارتقاء بالرياضة على المستوى الفني، وفق توجيهات رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وحرصه على تقديم كل ما من شأنه المساهمة في تطوير مهارات السائقين لتحقيق الاستعداد الأمثل لرالي داكار العالمي الذي تستضيفه السعودية يناير المقبل.