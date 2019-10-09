القصيم يستضيف قوى «الحركية والذهنية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة يستضيف نادي ذوي الإعاقة بمنطقة القصيم اليوم ولمدة يومين بطولة أندية المملكة لألعاب القوى لذوي الإعاقتين الحركية والذهنية ضمن البرنامج الزمني الداخلي الذي تنظمه وتشرف عليه اللجنة البارالمبية السعودية. ويشارك في البطولة 72 لاعبا يمثلون 4 أندية هي القصيم والرياض والرس والأحساء على مجمع ملاعب إدارة التعليم بمدينة بريدة. وكان نادي القصيم أقام التجمع الأول لبطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف لذوي لإعاقة البصرية لعدد من الأندية على صالة بيت الطالب ببريدة، وامتدت على مدى يومين، إذ حقق نادي القصيم العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته وتصدر مجموعته.



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