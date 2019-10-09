مذكرة بين إمارة عسير والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

وقع أمير منطقة عسير تركي بن طلال أمس مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة والمركز الوطني، لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، والذي مثله المدير المكلف للمركز المهندس إبراهيم نياز، في مقر هيئة تطوير المنطقة بمدينة أبها.

وتنص المذكرة على تفعيل دور الإمارة في تنمية وتطوير المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، إضافة إلى إشرافها على أداء الأجهزة الحكومية ومنسوبيها في المنطقة والتأكد من أدائهم لواجباتهم بكل كفاءة وإتقان.

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وتهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكل جهة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعرفة والاستشارات، وتبادل المعلومات والبيانات التي يختص بها كل طرف، والسعي إلى التكامل ما بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة حسب التخصص لكل طرف.

ووجه أمير المنطقة بتشكيل فريق من قبل الإمارة لتنفيذ البنود التي تحملها المذكرة للاستفادة من برامج المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتفعيلها.

من جانبه استعرض المدير المكلف للمركز مهام المركز وأهدافه التي اشتملت على قياس أداء الأجهزة الحكومية وفق منهجية موحدة، بما يضمن كفايتها وفاعليتها وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها، كما استعرض «لوحة مؤشرات منصة وطني» التي تسهم في اتخاذ قرارات تحسين جودة الخدمة، وفق ما يتم جمعه من تقييمات المستفيدين.

وبين نياز أن «أداء» يعمل على إصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات بدقة متناهية وبشكل عام.