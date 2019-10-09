أمير مكة: خدمة ضيوف الرحمن أمانة في أعناق أبناء هذه البلاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن خدمة ضيوف الرحمن أمانة في أعناق أبناء هذه البلاد.

وقال لدى تدشينه أمس «حلقة نقاش الحج» في موسمها الرابع التي تأتي استعدادا لموسم حج العام الحالي 1441هـ «الجميع في هذه البلاد في رقبته أمانة تحتم عليه أن يوفر الخدمات لضيوف الرحمن، حيث شرفنا الله باستضافتهم، مؤكدا أهمية أن نثبت للعالم أجمع أن النظام الإسلامي هو أعظم وأفضل نظام يخدم الإنسان والمكان.

وحث الفيصل الجميع على السعي نحو تحقيق المزيد من الآمال المعقودة تجاه تطوير جميع خدمات الحج إلى المستوى الذي يتمناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين حفظهما الله، مؤكدا أن هناك العديد من النجاحات التي تحققت ولله الحمد.

وسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للنهوض بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى المكانة التي تستحقها، فبالإرادة والإدارة تتحقق الصدارة.

وقدم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، شكره وتقديره لأمير المنطقة على رعايته واهتمامه بشؤون الحج وقيادته الملهمة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.

وقال «نحمد الله سبحانه وتعالى على انقضاء موسم حج 1440هـ بنجاح شهده العالم أجمع، تضافرت فيه جهود منظومة متكاملة من قبل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة باهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة دؤوبة من رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل».

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ووجه شكره لكل من أسهم في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية التي تم تنفيذها خلال موسم العام المنصرم في المشاعر المقدسة ومكة».

وأكد وزير الحج أن منصات الحج الذكي والمشاريع التقنية الخاصة بإدارة عمليات النقل، وإدارة الحشود كان لها دور كبير في راحة وسلامة ضيوف الرحمن، حيث جاءت هذه المشاريع نتيجة تعاون ومشاركة جهات حكومية مختلفة ساهمت في تطوير الخدمات وتحسين الأداء، وإزالة المعوقات، مشيرا إلى أن العمل جار لمناقشة المبادرات التي ستساهم في تقديم المزيد من التسهيلات لضيوف الرحمن.

من جانبه حمد وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح، الله عز وجل على ما من به علينا جميعا بخدمة ضيوفه الكرام حجاجا ومعتمرين، متمنيا للجميع التوفيق لتحقيق موسم حج مميز على جميع المستويات وبإشادة الجميع.

ورفع الشكر لأمير المنطقة رئيس لجنة الحج المركزية على جهوده ودعمه لجميع القطاعات الحكومية والأهلية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مقدما الشكر لنائب أمير المنطقة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، على متابعته الميدانية ووقوفه ومباشرته لمراحل تنقلات الحجاج لأدائهم مناسكهم».

وختم الفالح بالقول «لكي يتواصل النجاح وتستمر الإنجازات فلا بد من العمل الدؤوب والتطوير المستمر، وتكريس كل ما تحقق من نجاحات ومعالجة ما قد يكون من ملاحظات، ولذلك تأتي حلقة نقاش الحج في عامه الرابع لتؤكد النهج الذي اتخذته لجنة الحج المركزية بالتخطيط والاستعداد المبكر لموسم الحج فور انتهاء الموسم الماضي».

وفي الختام كرم الفيصل الرعاة، ثم انطلقت جلسات الحلقة التي ناقشت خدمات الإسكان، والنقل، والإعاشة، والاستقبال، والمغادرة، والخدمات، والمرافق.

وعكف المشاركون خلال جلسات النقاش على دراسة، ومناقشة العديد من الموضوعات، والقضايا المتصلة بشؤون الحج والحجاج.

أهداف حلقة النقاش: