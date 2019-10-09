تسليم وحدات الإسكان التنموي للأسر المستفيدة بحائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد في صالة الاستقبالات الرئيسة بالإمارة أمس الأول، دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لعدد من المستفيدين بالمنطقة.

وكرم الجمعيات الشريكة للإسكان التنموي والمساهمة بتسليم الوحدات السكنية لهذه الدفعة، وذلك تقديرا للجمعيات الفاعلة بالمنطقة، وشملت جمعية أجا النسائية والجمعية الخيرية بحائل وجمعية رعاية الأيتام رفاق.

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كما رعى توقيع اتفاقيات شراكة جديدة بين الإسكان التنموي وكل من جمعية رعاية الأطفال المعاقين «هدكا»، وجمعية سفانة الأهلية، وجمعية البر الأهلية بمحافظة الشنان، وجمعية البر الأهلية بالأجفر، وذلك سعيا لتحفيزها لسرعة العمل بخدمة الأسر الأشد حاجة بالمنطقة.

ونوه أمير المنطقة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لمشاريع الإسكان بشكل عام والإسكان التنموي بشكل خاص، وكذلك حرص وزير الإسكان ماجد الحقيل والقائمين على الفرع بالمنطقة على تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية.

وأكد أهمية البرنامج وأهمية تعاون الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لخدمة المستفيدين منه، مقدما التهنئة للمستفيدين الذين تسلموا وحداتهم السكنية، متطلعا إلى المزيد من الخدمات المقدمة لطالبي الإسكان بمختلف منتجاته.

ويأتي الإسكان التنموي كإحدى مبادرات برنامج الإسكان وأحد برامج رؤية 2030 الذي يهدف لتلبية احتياج الأسر المستحقة من المساكن للانتفاع بها وفق احتياجاتهم، حيث يوفر الوحدات السكنية، إما من خلال الشراء المباشر من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من وحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في مناطق المملكة.