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واس- الرياض: أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، وذلك في تعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.
وعبّر المصدر عن قلق السعودية تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميَّيْن، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
ونبّه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا فإن هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية الجيش التركي تركيا سوريا
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 09:52 PM
أكد أنه تَعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية
واس- الرياض: أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، وذلك في تعدٍّ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.
وعبّر المصدر عن قلق السعودية تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميَّيْن، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
ونبّه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا فإن هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.
، مصدر مسؤول: السعودية تدين عدوان الجيش التركي على شمال شرق سوريا ،
المصدر : الخليج 365
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