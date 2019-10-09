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دعا مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن محمد الزايدي، قيادات المدارس بمكة المكرمة إلى حث منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة نادي الوحدة والاتحاد، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.
وبحسب تعميم اطلعت عليه "الخليج 365"، وجه مدير تعليم مكة المكرمة أحمد الزايدي، إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية - بنين - جاء فيه: "تلقينا دعوة نادي الوحدة الرياضي لحضور مباراة كرة القدم بين ناديَي الوحدة والاتحاد، وذلك ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع يوم السبت 1441/2/20 الموافق 2019/10/19".
وتضمن التعميم أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من علاقة التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ونادي الوحدة الرياضي.
وطالب "الزايدي" قادة المدارس بالدخول إلى رابط مخصص لتعبئة البيانات وتحديد منسق للمدرسة، كما حث معلمي التربية البدنية ومنسوبي المدرسة والطلاب على حضور المباراة، والمشاركة في المسابقات والسحوبات والجوائز المصاحبة.
ونوّه التعميم إلى أن تذاكر المباراة والنقل من وإلى الملعب مجانًا لمنسوبي التعليم.
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"تعليم مكة" يدعو قادة المدارس للحشد خلال مباراة "الوحدة" و"الاتحاد"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-10-09
دعا مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن محمد الزايدي، قيادات المدارس بمكة المكرمة إلى حث منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة نادي الوحدة والاتحاد، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.
وبحسب تعميم اطلعت عليه "الخليج 365"، وجه مدير تعليم مكة المكرمة أحمد الزايدي، إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية - بنين - جاء فيه: "تلقينا دعوة نادي الوحدة الرياضي لحضور مباراة كرة القدم بين ناديَي الوحدة والاتحاد، وذلك ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع يوم السبت 1441/2/20 الموافق 2019/10/19".
وتضمن التعميم أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من علاقة التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ونادي الوحدة الرياضي.
وطالب "الزايدي" قادة المدارس بالدخول إلى رابط مخصص لتعبئة البيانات وتحديد منسق للمدرسة، كما حث معلمي التربية البدنية ومنسوبي المدرسة والطلاب على حضور المباراة، والمشاركة في المسابقات والسحوبات والجوائز المصاحبة.
ونوّه التعميم إلى أن تذاكر المباراة والنقل من وإلى الملعب مجانًا لمنسوبي التعليم.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
09:19 PM
"الزايدي": تذاكر المباراة والنقل من وإلى الملعب مجانًا لمنسوبي التعليم
دعا مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن محمد الزايدي، قيادات المدارس بمكة المكرمة إلى حث منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة نادي الوحدة والاتحاد، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.
وبحسب تعميم اطلعت عليه "الخليج 365"، وجه مدير تعليم مكة المكرمة أحمد الزايدي، إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية - بنين - جاء فيه: "تلقينا دعوة نادي الوحدة الرياضي لحضور مباراة كرة القدم بين ناديَي الوحدة والاتحاد، وذلك ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع يوم السبت 1441/2/20 الموافق 2019/10/19".
وتضمن التعميم أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من علاقة التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ونادي الوحدة الرياضي.
وطالب "الزايدي" قادة المدارس بالدخول إلى رابط مخصص لتعبئة البيانات وتحديد منسق للمدرسة، كما حث معلمي التربية البدنية ومنسوبي المدرسة والطلاب على حضور المباراة، والمشاركة في المسابقات والسحوبات والجوائز المصاحبة.
ونوّه التعميم إلى أن تذاكر المباراة والنقل من وإلى الملعب مجانًا لمنسوبي التعليم.
، "تعليم مكة" يدعو قادة المدارس للحشد خلال مباراة "الوحدة" و"الاتحاد" ،
المصدر : الخليج 365
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