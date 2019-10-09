محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مصور يلتقط مشهدًا مبهرًا لجبل "ذره" الشهير بوسط أبها عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-10-09 رصد المصور محمد اليوسي منظرًا ليليًّا رائعًا لجبل "ذره" الشهير الذي يتوسط مدينة أبها، وهو يعتلي السُّحُب كلوحة فنية جميلة تتوسط أبها الساحرة إحدى قطع ‫عسير الفاتنة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 09:12 PM Advertisements يعتلي فوق السحاب كلوحة فنية جميلة يعتلي فوق السحاب كلوحة فنية جميلة رصد المصور محمد اليوسي منظرًا ليليًّا رائعًا لجبل "ذره" الشهير الذي يتوسط مدينة أبها، وهو يعتلي السُّحُب كلوحة فنية جميلة تتوسط أبها الساحرة إحدى قطع ‫عسير الفاتنة.

، شاهد .. مصور يلتقط مشهدًا مبهرًا لجبل "ذره" الشهير بوسط أبها ،

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