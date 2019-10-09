نيوكاسل يونايتد يرد على اتهامات رئيس حزب العمال البريطاني

نشبت أزمة في الساعات الأخيرة كان بطلاها نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من جهة، والسياسي جيرمي كوربين رئيس حزب العمال البريطاني على الجهة الأخرى.

البداية كانت حين تحدث زعيم المعارضة في إنجلترا أمام تجمع قوامه قرابة ألفي شخص في مدينة نيوكاسل، مساء السبت الماضي، وهاجم ملاك النادي الإنجليزي.

وقال كوربين إن ملاك نيوكاسل وعلى رأسهم رجل الأعمال البريطاني مايك أشلي يضعون مصالحهم التجارية فوق أي شيء آخر بما في ذلك جماهير "الماكبايس".





وجاء خطاب كوربين قبل أقل من 24 ساعة من انتصار نيوكاسل على مانشستر يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك معقل الأول، بهدف دون رد بالجولة الـ8 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد عزوف جماهير أصحاب الأرض عن حضور المباراة احتجاجا على الطريقة التي يدار بها النادي.

نيوكاسل من جانبه لم يقف صامتا وقرر الرد عبر بيان رسمي اتهم خلاله كوربين بأنه يفتقد للمعرفة حول الكيفية التي تدار بها الأمور.

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وجاء في البيان: "نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد التعليقات التي أدلى بها زعيم حزب العمال وهاجم فيها بالتحديد نادي نيوكاسل يونايتد وملاكه وإدارته".

وأضاف: "كوربين قام باتهام أصحاب المليارات من أمثال مايك أشلي بتدمير لعبة كرة القدم زاعما أن مالك النادي يضع مصالحه التجارية فوق كل شيء ويخاطر بالأمن المالي للنادي".





وتابع: "نشعر أنه من المهم علينا أن نعالج الفكرة المضللة لدى كوربين عن النادي وملاكه، فمن الناحية المالية، وبخلاف المبالغ التي قدمها أشلي للنادي كقروض بدون فوائد وبتسهيلات في السداد، فإنه لم يتربح قرشا واحدا سواء من فوائد أو رواتب أو حتى أرباح أسهم كما العادة في بعض الأندية الأخرى".

واختتم البيان: "في هذه السنة المالية يتعرض النادي لرقابة على أرصدته النقدية وكم الإنفاق، يتم الوفاء بكافة الالتزامات ويتم سداد المبالغ التي تم إنفاقها على ضم المواهب في الصيف الماضي في أوقاتها المحددة".

يذكر أن جماهير نيوكاسل اتخذت موقفا معاديا من الفريق منذ رحيل الإسباني رفائيل بينيتيز عن تدريب الفريق في الصيف الماضي لعدم توفير احتياجاته بالنسبة للاعبين الجدد، وتعيين ستيف بروس بدلا منه.

وخاض نيوكاسل 8 جولات في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز خلالها مرتين وتعادل مرتين وخسر 4 مرات، ليجمع 8 نقاط احتل بها المركز الـ16 في جدول ترتيب المسابقة.