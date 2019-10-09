ميسي يوجه رسالة لرونالدو.. ويحدد موعد اعتزاله

أكد ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أنه يفتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح يوفنتوس الإيطالي، في الدوري الإسباني، مضيفا أنه سيعتزل بعد 4 سنوات من الآن.

وكان رونالدو رحل عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018، منتقلا إلى يوفنتوس في صفقة قدرت بمبلغ 100 مليون يورو، وذلك بعد فترة كبيرة من التنافسية مع النجم الأرجنتيني في الليجا.

وقال ميسي في تصريحات أثناء مقابلته مع "راديو كتالونيا" الإسباني: "كنت أتمنى أن يستمر كريستيانو في الدوري الإسباني، فهو كان يعطي للمسابقة مذاقا خاصا".

وأضاف: "وجود كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، كان يعطي ميزة إضافية لمباريات الكلاسيكو، فهو كان يزيد من حماس الجماهير".

وتطرق ميسي صاحب الـ32 عاما للحديث عن موعد اعتزاله كرة القدم قائلا: "أقوم بتقييم نفسي كُل موسم، وإذا رأيت أنني أستطيع مواصلة اللعب سأستمر بكل تأكيد، وأعتقد أنني أستطيع أن أقول إنني سأعتزل كرة القدم في سن الـ36".

وتابع: "لا أعلم إذا ما سأفوز بالكرة الذهبية أم لا، لكن في حال عدم فوزي بها لن أحزن كثيرا، الأهم من ذلك هو الفوز بدوري أبطال أوروبا وهذا هدف الجميع في برشلونة".

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ويعد ميسي أكثر اللاعبين حصدا للكرة الذهبية برصيد 5 مرات متساويا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أن يتفوق نجم البارسا بالحصول على جائزة الأفضل هذا العام (لأول مرة منذ انفصالها عن جائزة فرانس فوتبول)، لكن يبدو أن النجم الأرجنتيني هدفه الأول هو التتويج بدوري أبطال أوروبا مجددا مع برشلونة الغائب عن منصة التتويج الأوروبية منذ عام 2015.





وأكد ليو ميسي، أنه يريد إنهاء مسيرته في صفوف برشلونة، لافتا إلى أن مفاوضات تجديده لم يتم فتحها بالوقت الراهن، مشيرا إلى أن الأمر بسيط وسيتم بكل سهولة.

وينتهي عقد ميسي مع العملاق الكتالوني في صيف 2021، في ظل التقارير التي ربطته بالرحيل عن النادي، بسبب عدم التعاقد مع نيمار دا سيلفا في الصيف الماضي.

ولفت ميسي إلى أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، هو أفضل مدرب لعب تحت قيادته، مؤكدا أنه عاش العديد من اللحظات الرائعة مع الفريق خلال فترة وجوده لأن الفريق فاز بجميع الألقاب الممكنة.





وقاد جوارديولا البارسا من 2008 حتى 2012، وحصد معه خلال تلك الفترة 14 لقبا وهي الدوري الإسباني 3 مرات ومثلها كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا مرتين ومثلهما من السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان جوارديولا صرح من قبل قائلا: "هدفي كان في برشلونة هو جعل ميسي أفضل لاعب في العالم، لكن انتهى الحال بأن ليو جعلني أفضل مدرب في العالم".