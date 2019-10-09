منشآت تجمع فرص الامتياز التجاري في منصة واحدة لإتاحة الفرص الاستثمارية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

تماشيا مع صدور نظام الامتياز التجاري، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن إطلاقِ منصة الامتياز التجاري المطورة والتي تتيح لرواد ورائدات الأعمال فرصَ الاستثمار التجاري وتوضح أنظمته بالإضافة إلى برامج رحلة الامتياز للمانح وصاحب الامتياز والمواد التوعوية المتعلّقة بالأنشطة التجارية المُتاحة في هذا المجال.

وسيسهم نظام الامتياز التجاري بتوسع أعمال المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة دون الحاجة لإنفاق أموال من الشركة الأم على التوسع بالفروع، كما أنه يسهم بتوزيع المخاطر والأعباء للشركة الأم مما يساعدها بالتفرغ لتطوير أعمالها ومنتجاتها.

ويمكن لرواد ورائدات الأعمال الاطلاع على الفرص المتاحة من خلال الدخول على الرابط التالي: https://emtiyaz.monshaat.gov.sa، حيث يعدُّ الامتياز التجاري ركيزة في الأنظمة التجارية عالميًّا، ويأتي نظام الامتياز التجاري الصادر من قِبل مجلس الوزراء ليضع مرجعيةً قانونيةً تحفظ حقوق مانح الامتياز وصاحب الامتياز.

الجدير بالذكر أن الامتياز التجاري ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز ويصل تأثيره في بعض الدول إلى 5 % الناتج المحلي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 6 % من الوظائف تم توفيرها وتوليدها عبر الامتياز التجاري بل أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن حوالي مليوني مشروع امتياز تجاري عالميًّا ساهمت بتوظيف قرابة 20 مليون عامل أي بمعدل عشر وظائف تولدت من كل مشروع امتياز تجاري.