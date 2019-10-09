موهبة تدرب 250 معلما ومعلمة على علوم الأولمبياد الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي، أنه على مدار السنوات العشر الماضية صممت موهبة ونفذت عددا من البرامج الموجهة للمعلمين، وجرى تنفيذ نحو 18 برنامجا تدريبيا في الرياض على هامش الملتقيات المركزية، بجانب برنامج قوافل التدريب التي كان يتم من خلالها إرسال المدربين لإدارات التعليم لتدريب المعلمين والمعلمات.

وأشاد خلال زيارته برنامج تدريب المعلمين على علوم الأولمبياد الدولي، الذي تنظمه موهبة بالتعاون مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، على يد نخبة وكوكبة من المدربين الوطنيين المتميزين، بالتعاون والشراكة من أجل الوطن وأبنائه ومستقبله، التي أفرزت هذا البرنامج، لتدريب المعلمين الوطنيين على علوم الأولمبياد الدولي وتزويدهم بالآليات والمهارات اللازمة، لتوطين هذا القطاع وقيام الكوادر والخبرات السعودية فيما بعد بتدريب موهوبي الوطن وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبيادات الدولية باسم المملكة.

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وأشار الدكتور المتحمي إلى أنه إحدى ثمار التعاون بين موهبة ووزارة التعليم وجامعة «كاوست»، لتدريب 250 معلما ومعلمة يمثلون 19 إدارة تعليمية على علوم الأولمبياد الدولي.

برنامج علوم الأولمبياد الدولي:

يستمر لمدة 5 أسابيع متتالية

بواقع 27 ساعة تدريبية أسبوعيا لكل مجموعة

بإجمالي 135 ساعة لكل التخصصات

يهدف إلى: