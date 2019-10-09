افتتاح منظومة معامل التصميم والتصنيع والنمذجة بجامعة أم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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افتتح مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس منظومة معامل التصميم والتصنيع والنمذجة بمعهد الإبداع وريادة الأعمال بالجامعة.
وتحتوي المنظومة على معمل أساسي مركزي ومعمل متنقل آخر بين فروع الجامعة، حتى يكون حلقة وصل بين المنظومة والمجتمع الجامعي، بغرض زيادة الوعي بالنمذجة والتصنيع.
وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي أن المعملين هم باكورة معامل التصنيع والنمذجة المكونة من خمسة معامل سيتم إنشاؤها لاحقا، ليتمكن طلاب الجامعة من الابتكار والتصنيع والنمذجة، ويترجموا شغفهم الابتكاري وخيالهم الإبداعي إلى حقيقة وواقع ملموس بأحدث التقنيات والمعامل المهيأة، وتحويل مشاريعهم إلى منتجات أولية تحت منظومة تعليمية وتأهيلية.
من جهته لفت عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال الدكتور موفق عريجة إلى أن المعهد قد فاز بمبادرة «مصنعي»؛ وهي إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030.
أهداف المنظومة:
- رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى الطالب ببرامج ودورات
- رفع عدد الطلاب المشاركين إلى 800 طالب
- تقديم مستوى احترافي من التأهيل والتدريب في مجالات حديثة
- برامج متنوعة تثري مجالات الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة
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